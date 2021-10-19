Витория рассказал о состоянии Промеса перед матчем «Спартак» — «Лестер»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал о состоянии нападающего красно-белых Квинси Промеса в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с английским «Лестер Сити».
«На состояние Промеса посмотрим завтра и будем принимать какое-то решение. Будем смотреть за его самочувствием. Он вносит существенный вклад в игру», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Лестер Сити» состоится завтра, 20 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 17:30 мск. Игру обслужит греческая бригада арбитров, которую возглавит Анастасиос Сидиропулос.
На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав три очка в двух матчах. Лидирует «Легия» (6). Замыкают таблицу «Лестер» и «Наполи», в активе которых по одному очку.
- 19 октября 2021
-
16:54
-
16:51
-
16:45
-
16:43
-
16:42
-
16:29
-
16:24
-
16:19
-
16:14
-
16:00
-
15:56
-
15:44
-
15:37
-
15:33
-
15:24
-
15:21
-
15:10
-
15:02
-
14:59
-
14:51
-
14:43
-
14:40
-
14:40
-
14:28
-
14:22
-
14:21
-
14:15
-
14:10
-
14:08
-
14:04
-
13:46
-
13:39
-
13:36
-
13:29
-
13:24