Витория рассказал о состоянии Промеса перед матчем «Спартак» — «Лестер»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал о состоянии нападающего красно-белых Квинси Промеса в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с английским «Лестер Сити».

«На состояние Промеса посмотрим завтра и будем принимать какое-то решение. Будем смотреть за его самочувствием. Он вносит существенный вклад в игру», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Лестер Сити» состоится завтра, 20 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 17:30 мск. Игру обслужит греческая бригада арбитров, которую возглавит Анастасиос Сидиропулос.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав три очка в двух матчах. Лидирует «Легия» (6). Замыкают таблицу «Лестер» и «Наполи», в активе которых по одному очку.