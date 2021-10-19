Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Атлетико» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сульшер рассказал о настрое игроков «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Лестера»

Сульшер рассказал о настрое игроков «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Лестера»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о настрое игроков «красных дьяволов» после поражения в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити».

«Конечно, команда сейчас не радуется и не веселится. Мы сосредоточены и полны решимости. Четыре мяча, которые мы пропустили, открыли нам глаза.

Мы прогрессируем на протяжении многих лет — третье место, второе, виден прогресс. В этом сезоне подписали игроков, которые повысили ожидания от нас. Мы находимся в одной лодке с топ-командами. Конечно, я нахожусь под давлением», — приводит слова Сульшера журналист Саймон Стоун в «Твиттере».

Матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» завершился победой хозяев со счётом 4:2. В составе «Лестера» отличились Тилеманс, Сёюнджю, Варди и Дака. За «красных дьяволов» забили Гринвуд и Рашфорд.

«Манчестер Юнайтед» после восьми туров занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 14 очками в активе.

Новость по теме
Уле-Гуннар Сульшер отреагировал на слова Каррагера о том, что «МЮ» нужен тренер получше

Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021