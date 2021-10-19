Сульшер рассказал о настрое игроков «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Лестера»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о настрое игроков «красных дьяволов» после поражения в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити».
«Конечно, команда сейчас не радуется и не веселится. Мы сосредоточены и полны решимости. Четыре мяча, которые мы пропустили, открыли нам глаза.
Мы прогрессируем на протяжении многих лет — третье место, второе, виден прогресс. В этом сезоне подписали игроков, которые повысили ожидания от нас. Мы находимся в одной лодке с топ-командами. Конечно, я нахожусь под давлением», — приводит слова Сульшера журналист Саймон Стоун в «Твиттере».
Матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» завершился победой хозяев со счётом 4:2. В составе «Лестера» отличились Тилеманс, Сёюнджю, Варди и Дака. За «красных дьяволов» забили Гринвуд и Рашфорд.
«Манчестер Юнайтед» после восьми туров занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 14 очками в активе.
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