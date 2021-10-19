Витория высказался об ошибках Максименко

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал ошибки голкипера Александра Максименко в матче 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

«У Максименко были ошибки в матче с «Динамо», но стоит понимать, что это сложный соперник. У каждого бывает и хорошее, и плохое. Все наши голкиперы работают, с ними всегда можно поговорить. Мы можем поговорить с каждым, это не значит, что кто-то совершил ошибку или кто-то молодец. Нам необходимо поддерживать командный дух.



Не скажу о стратегии на матч в целом, но каждый раз мы говорим о предельной концентрации, что каждую игру нужно выиграть. Стоит обратить внимание на сильные стороны соперника, как можно дать пас, какой игрок должен быть открыт. Мы даже не можем угадать, кто будет играть у «Лестера», потому что они очень легко делают замены. Объясню игрокам все нюансы, мы будем готовы выиграть завтрашний матч», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.