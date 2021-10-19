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Стала известна причина, почему Антонио Конте отказался возглавить «Ньюкасл»

Стала известна причина, почему Антонио Конте отказался возглавить «Ньюкасл»
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Бывший наставник «Ювентуса», «Интера» и «Челси» Антонио Конте отказался возглавить английский «Ньюкасл Юнайтед», сообщает AreaNapoli с ссылкой на слова журналиста Фабио Сантини.

«Антонио Конте отклонил огромное в финансовом плане предложение от «Ньюкасла». Почему? Он ждёт звонка от «Манчестер Юнайтед», — сказал журналист.

Летом 2021 года у Конте было предложение от «Тоттенхэм Хотспур». Но, как признался итальянский специалист, он отклонил предложение от лондонцев, посчитав проект недостаточно амбициозным.

На данный момент в качестве основных кандидатов на смену действующего главного тренера «Ньюкасла» Стива Брюса рассматриваются наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард или Унаи Эмери, возглавляющий «Вильярреал».

По итогам восьми туров АПЛ «сороки» располагаются на 19-м, предпоследнем месте в турнирной таблице. Набрав три очка, подопечные Брюса по-прежнему не имеют побед в новом сезоне.

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