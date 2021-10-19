«Брюгге» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 19 октября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Брюгге» — «Манчестер Сити». Встреча группы А пройдёт на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия), стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды объявили стартовые составы на матч:
«Брюгге»: Миньоле, Хендри, Нсоки, Мата, Соболь, Баланта, Ритс, Сова, Ланг, Ванакен, Кетеларе.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Лапорт, Силва, Канселу, Родриго, Де Брёйне, Фоден, Грилиш, Марез.
Встречу обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Ассистенты — Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный судья — Мариан Барбу.
«Брюгге» в 2 матчах набрал 4 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов УЕФА. «Манчестер Сити» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе А являются «Пари Сен-Жермен» (4) и «РБ Лейпциг» (0). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
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