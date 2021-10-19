«Шахтёр» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск
Поделиться
Сегодня, 19 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Шахтёр» — «Реал». Встреча группы D пройдёт на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу обслужит сербская бригада арбитров во главе со Срджаном Йовановичем. Ему будут помогать ассистенты Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный рефери – Новак Симович.
«Реал» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА. «Шахтёр» (1) – на 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Шериф» (6) и «Интер» (1). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
Комментарии
- 19 октября 2021
-
19:53
-
19:49
-
19:44
-
19:43
-
19:24
-
19:23
-
19:09
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:52
-
18:49
-
18:38
-
18:34
-
18:19
-
18:17
-
18:11
-
18:05
-
18:05
-
17:56
-
17:55
-
17:45
-
17:43
-
17:35
-
17:34
-
17:25
-
17:17
-
17:15
-
17:09
-
16:54
-
16:51
-
16:45
-
16:43
-
16:42
Партнерский контент