«Шахтёр» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 19 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Шахтёр» — «Реал». Встреча группы D пройдёт на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслужит сербская бригада арбитров во главе со Срджаном Йовановичем. Ему будут помогать ассистенты Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный рефери – Новак Симович.



«Реал» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА. «Шахтёр» (1) – на 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Шериф» (6) и «Интер» (1). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».