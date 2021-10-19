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Итальянский журналист: руководство «Фиорентины» по-прежнему отстаивает выбор Кокорина

Итальянский журналист: руководство «Фиорентины» по-прежнему отстаивает выбор Кокорина
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Итальянский журналист Димитри Конти оценил выступление форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«В последнее время Кокорину мешают травмы. Это факт. Дело не в физической готовности или чём-то ещё. С той же «Венецией» он не сыграл из-за мышечной усталости.

Я не видел его летнюю работу своими глазами, но могу подтвердить, что он упорно тренировался, чтобы восстановить форму. Возможно, что-то пошло не так: слишком много пауз из-за небольших травм. При этом тренер никогда не говорит плохо о Кокорине на публике.

Руководство «Фиорентины» по-прежнему отстаивает свой выбор. Несколько недель назад я неофициально разговаривал с одним из боссов клуба. «Ты не веришь в Сашу, почему?» – удивлялся он. Манчини и Капелло дали положительные рекомендации по нему.

Болельщики относятся к Кокорину как к загадочному объекту, а его тяжёлое прошлое в России – повод для шуток.

Можно ли назвать трансфер Кокорина самым неудачным за последнее время? Трудный вопрос. Но я могу сказать следующее: редко мы видим футболиста, который играет так мало и обречён оставаться второй опцией.

У «Фиорентины» нет реальной возможности продать его. Может, только если появится какое-то предложение из России. Но вроде бы не было ничего конкретного. Мы должны увидеть, как будет развиваться ситуация с Влаховичем. «Фиорентине» нужны благоприятные условия: если какой-то клуб предложит около € 5 млн за Кокорина, его без проблем отпустят», — сказал Димитри Конти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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