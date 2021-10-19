Бывший нападающий «Ювентуса» объяснил, почему не играет Кокорин

Бывший нападающий «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев прокомментировал ситуацию с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.
«Тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно нацелен на агрессивный и открытый футбол. И для него важны игроки в идеальной физической форме. Только они могут давать нужный стиль. Поэтому, полагаю, одна из причин – Кокорин давно не играет полные матчи. Чтобы вернуться в ритм, нужно провести хотя бы 5-6 матчей в старте. Но ему такой возможности не дают. Сколько бы ты ни тренировался, это не заменит игры.
Влахович отказался продлевать контракт, но никто не сомневается, что именно он – основной нападающий. Да, это огромная потеря, но его будут использовать до последнего. Поэтому Кокорину придётся бороться с ним. У Александра только семь матчей за девять месяцев. В таком режиме тяжело войти в форму.
Если Кокорину комфортно во Флоренции, если он видит свой шанс, то, конечно, надо продолжать борьбу. Взять моего земляка Шомуродова. Видно, что он — центральная часть проекта Моуринью. Это футболист основного состава. В случае с Кокориным всё иначе. К нему нет такого доверия. И ему будет сложно его заслужить. Если он захочет оставаться игроком замены до конца контракта, то это его выбор», — сказал Зейтуллаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
- 19 октября 2021
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