Невилл — о вратаре «Челси» Менди: он просто великолепен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл прокомментировал игру вратаря синих Эдуарда Менди в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (1:0).
«Менди был просто великолепен в матче с «Брентфордом». Если вы собираетесь выиграть титул, будут встречи, в которых вы не очень хорошо выглядите и не заслуживаете победы, но ваш вратарь делает два или три сейва мирового класса. Менди был великолепен.
Если вспомнить Кепу в воротах «Челси», когда тренером был Лэмпард, то это была большая проблема. Они слишком много пропускали, дошло до того, что он даже не прыгал за мячом.
«Челси» намного сложнее забить. И это связано не только с изменениями в линии защиты, но и с вратарём», — цитирует Невилла Daily Mail.
Напомним, Эдуард получил приз лучшему вратарю сезона-2020/2021 по версии УЕФА. Также 29-летний сенегалец был признан лучшим голкипером сезона Лиги чемпионов — 2020/2021. Менди номинирован на приз имени Льва Яшина, вручающийся лучшему вратарю мира.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги он принял участие в семи матчах, пропустил три мяча и четыре раза оставил ворота на замке.
Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
- 19 октября 2021
-
19:53
-
19:49
-
19:44
-
19:43
-
19:24
-
19:23
-
19:09
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:52
-
18:49
-
18:38
-
18:34
-
18:19
-
18:17
-
18:11
-
18:05
-
18:05
-
17:56
-
17:55
-
17:45
-
17:43
-
17:35
-
17:34
-
17:25
-
17:17
-
17:15
-
17:09
-
16:54
-
16:51
-
16:45
-
16:43
-
16:42