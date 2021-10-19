Невилл — о вратаре «Челси» Менди: он просто великолепен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл прокомментировал игру вратаря синих Эдуарда Менди в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (1:0).



«Менди был просто великолепен в матче с «Брентфордом». Если вы собираетесь выиграть титул, будут встречи, в которых вы не очень хорошо выглядите и не заслуживаете победы, но ваш вратарь делает два или три сейва мирового класса. Менди был великолепен.



Если вспомнить Кепу в воротах «Челси», когда тренером был Лэмпард, то это была большая проблема. Они слишком много пропускали, дошло до того, что он даже не прыгал за мячом.



«Челси» намного сложнее забить. И это связано не только с изменениями в линии защиты, но и с вратарём», — цитирует Невилла Daily Mail.



Напомним, Эдуард получил приз лучшему вратарю сезона-2020/2021 по версии УЕФА. Также 29-летний сенегалец был признан лучшим голкипером сезона Лиги чемпионов — 2020/2021. Менди номинирован на приз имени Льва Яшина, вручающийся лучшему вратарю мира.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги он принял участие в семи матчах, пропустил три мяча и четыре раза оставил ворота на замке.

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