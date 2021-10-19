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Икарди не сыграет в матче «ПСЖ» — «РБ Лейпциг» из-за плохого эмоционального состояния

Икарди не сыграет в матче «ПСЖ» — «РБ Лейпциг» из-за плохого эмоционального состояния
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди не сыграет в матче 3-го тура Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» из-за плохого эмоционального состояния, сообщает RMC Sport.

Икарди сообщил одноклубникам, что испытывает проблемы после разрыва с женой. Поэтому было решено не ставить его в заявку на матч с «Лейпцигом».

Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино ответил на вопрос журналистов о состоянии нападающего Мауро Икарди. Футболист не тренировался в эти два дня.

16 октября агент и жена нападающего Ванда Нара написала в «Инстаграме», что футболист ей изменил. Супруга спортсмена удалила из своего профиля все фотографии с Мауро. У пары есть две общие дочери. До отношений с Икарди Ванда была замужем за его другом, бывшим полузащитником ФК «Москва» и «Барселоны» Макси Лопесом, от которого у неё есть три сына.

Икарди перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2019 году из «Интера» на правах аренды с обязательным правом выкупа за € 50 млн. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Икарди составляет € 35 млн. Контракт нападающего с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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