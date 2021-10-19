Сёмину вручат серебряную медаль чемпионата России перед матчем «Локомотив» — «Галатасарай»

Бывшему тренеру московского «Локомотива» Юрию Сёмину и его помощнику Юрию Батуренко вручат серебряные медали чемпионата России сезона-2019/2020 перед матчем Лиги Европы с турецким «Галатасараем».

«Новое руководство «Локомотива» пригласило меня и Юрия Михайловича Батуренко на матч с «Галатасараем». Нам будут вручены серебряные медали чемпионата России, которые не были вручены своевременно. Мы обязательно будем. Приедем и получим заслуженные серебряные медали из рук новых руководителей.

С «Локомотивом» у меня всегда были хорошие отношения. У меня не самые лучшие отношения были с людьми, которые не соответствовали уровню «Локомотива». Вот и всё», — приводит слова Сёмина Sport24.

Напомним, под руководством Юрия Сёмина железнодорожники стали чемпионами России.