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«Атлетико» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
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22:00 Мск
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Роджерс: Ларссон — отличный игрок. По работе с Мозесом помню его настоящим профессионалом

Роджерс: Ларссон — отличный игрок. По работе с Мозесом помню его настоящим профессионалом
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Главный тренер английского «Лестера» Брендан Роджерс оценил выступления игроков московского «Спартака».

«Тилеманс проводит наибольшее количество матчей, он один из лучших игроков, настоящий профессионал и продолжает прогрессировать.

«Лестер» демонстрирует лучшую игру, когда активно прессингует. До матча с «Манчестер Юнайтед» команда выглядела очень пассивно, но перерыв на сборную пошёл нам на пользу. Последний матч дал нам хороший импульс.

Айосе Перес — единственный игрок, который не прилетел в Москву. Вчера он почувствовал себя не очень хорошо, поэтому мы решили дать ему отдохнуть. О состоянии Эванса будет ясно завтра, у него сводило ноги, есть небольшой дискомфорт.

Джордан Ларссон — отличный и талантливый молодой игрок. Я также рад, что Мозес нашёл своё команду. По работе вместе помню его настоящим профессионалом, он отдавал игре всего себя. К сожалению, конкуренция в «Ливерпуле» не позволила показать ему свои лучшие качества», — передаёт слова Роджерса корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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