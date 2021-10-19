Роджерс: Ларссон — отличный игрок. По работе с Мозесом помню его настоящим профессионалом

Главный тренер английского «Лестера» Брендан Роджерс оценил выступления игроков московского «Спартака».

«Тилеманс проводит наибольшее количество матчей, он один из лучших игроков, настоящий профессионал и продолжает прогрессировать.



«Лестер» демонстрирует лучшую игру, когда активно прессингует. До матча с «Манчестер Юнайтед» команда выглядела очень пассивно, но перерыв на сборную пошёл нам на пользу. Последний матч дал нам хороший импульс.



Айосе Перес — единственный игрок, который не прилетел в Москву. Вчера он почувствовал себя не очень хорошо, поэтому мы решили дать ему отдохнуть. О состоянии Эванса будет ясно завтра, у него сводило ноги, есть небольшой дискомфорт.



Джордан Ларссон — отличный и талантливый молодой игрок. Я также рад, что Мозес нашёл своё команду. По работе вместе помню его настоящим профессионалом, он отдавал игре всего себя. К сожалению, конкуренция в «Ливерпуле» не позволила показать ему свои лучшие качества», — передаёт слова Роджерса корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.