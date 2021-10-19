«Пари Сен-Жермен» — «РБ Лейпциг»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 19 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Пари Сен-Жермен» — «РБ Лейпциг». Встреча группы А пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Ему будут помогать ассистенты Чиро Карбоне и Джорджо Перетти. Резервный рефери – Фабио Мареска.



«ПСЖ» в 2 матчах набрал 4 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов УЕФА. «РБ Лейпциг» (0) – на 4-м месте. Соперниками команд по группе А являются «Брюгге» (4) и «Манчестер Сити» (3). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».