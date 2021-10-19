«Пари Сен-Жермен» — «РБ Лейпциг»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 19 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Пари Сен-Жермен» — «РБ Лейпциг». Встреча группы А пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Ему будут помогать ассистенты Чиро Карбоне и Джорджо Перетти. Резервный рефери – Фабио Мареска.
«ПСЖ» в 2 матчах набрал 4 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов УЕФА. «РБ Лейпциг» (0) – на 4-м месте. Соперниками команд по группе А являются «Брюгге» (4) и «Манчестер Сити» (3). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
- 19 октября 2021
-
21:23
-
21:21
-
21:20
-
20:57
-
20:56
-
20:55
-
20:45
-
20:44
-
20:42
-
20:42
-
20:31
-
20:26
-
20:23
-
20:13
-
20:08
-
19:53
-
19:49
-
19:44
-
19:43
-
19:24
-
19:23
-
19:09
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:52
-
18:49
-
18:38
-
18:34
-
18:19
-
18:17
-
18:11
-
18:05
-
18:05