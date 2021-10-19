Караваев: переход в «Зенит» — шаг вперёд. Но это не означает, что я не вернусь в Европу

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев заявил, что не исключает своего возвращения в Европу.

«В моей карьере всё развивалось постепенно, по нарастающей. В 19 лет я из московского ЦСКА уехал в Чехию — о каких-то вариантах в России я тогда даже не думал. Мне показалось это интересным. Потом Нидерланды. Я рос как футболист, потому что постоянно играл там. Через пять лет вернулся в Россию, в «Зенит», который каждый год борется за чемпионство и играет в Лиге чемпионов. Для меня это шаг вперёд, который не означает, что я не вернусь в Европу, в один из топ-чемпионатов.

Конечно, за это время я стал сильнее. Но всегда есть куда расти, даже если ты думаешь, что в порядке. Возьмём того же Роналду — кажется, у него есть все трофеи мира, «Золотые мячи», но в 36 лет он находит мотивацию. Продолжает играть, забивать на топ-уровне, бить рекорды. Предела нет», — цитирует Караваева Tuttosport.