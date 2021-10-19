Анчелотти высказался о предстоящем матче «Реала» с «Шахтёром»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром». Игра пройдёт сегодня, 19 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



«У нас был хороший период, потому что футболисты, которые уезжали на игры сборных, вернулись в хорошей форме, кроме Азара. Также восстановились некоторые игроки, включая Менди, Марсело и Крооса.



Мы хотим выйти на поле и показать хороший результат. Футболисты понимают, насколько важна эта игра. Мы работали над ошибками, которые допустили в предыдущих матчах. Игроки полностью готовы к встрече с командой, которая показывает хороший футбол, и сделают всё ради победы», — цитирует Анчелотти официальный сайт «Реала».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Шахтёр» — «Реал».

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