«Атлетико» — «Ливерпуль»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Ливерпуля» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Ливерпуль».
«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Фелипе, Триппьер, Кондогбиа, Коке, Карраско, Де Пауль, Лемар, Гризманн, Феликс.
Запасные: Леком, Хименес, Лоди, Врсалько, Эррера, Льоренте, Матеус, Корреа, Суарес.
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Кейта, Мане, Салах, Фирмино.
Запасные: Адриан, Келлехер, Цимикас, Филлипс, Конате, Гомес, Уильямс, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Жота.
Встречу обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ему будут помогать ассистенты Рафаэль Фольтин и Лассе Кословски. Резервный рефери – Свен Яблонски.
- 19 октября 2021
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