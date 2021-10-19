«Атлетико» — «Ливерпуль»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Ливерпуля» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Ливерпуль».



«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Фелипе, Триппьер, Кондогбиа, Коке, Карраско, Де Пауль, Лемар, Гризманн, Феликс.



Запасные: Леком, Хименес, Лоди, Врсалько, Эррера, Льоренте, Матеус, Корреа, Суарес.



«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Кейта, Мане, Салах, Фирмино.



Запасные: Адриан, Келлехер, Цимикас, Филлипс, Конате, Гомес, Уильямс, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Жота.



Встречу обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ему будут помогать ассистенты Рафаэль Фольтин и Лассе Кословски. Резервный рефери – Свен Яблонски.