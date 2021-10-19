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За «Шериф» в Лиге чемпионов впервые сыграет футболист из Молдавии

За «Шериф» в Лиге чемпионов впервые сыграет футболист из Молдавии
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В сегодняшнем матче между «Интером» и «Шерифом» в составе молдавского клуба в рамках матчей Лиги чемпионов впервые появится молдавский футболист. Ворота команды из Тирасполя будет защищать Дмитрий Челядник в связи с недомоганием основного голкипера — грека Георгиоса Атанасиадиса.

Встречу будет обслуживать нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Йоей Кой.

В первых двух матчах «Шериф» обыграл «Шахтёр» (2:0) и «Реал» (2:1). «Интер» проиграл «Реалу» (0:1) и сыграл вничью с «Шахтёром» (0:0). После двух туров «Шериф», который набрал 6 очков, лидирует в турнирной таблице группы D, «Интер» (1) — третий. Второе место занимает «Реал» (3), четвёртое — донецкий «Шахтёр» (1).

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