Роналду опубликовал пост в преддверии матча с «Аталантой» в Лиге чемпионов

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой». Игра пройдёт завтра, 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



«Наше время пришло! Мы должны продемонстрировать то, на что мы способны. Лига Чемпионов – идеальный турнир, чтобы показать себя всему миру. Никаких оправданий! Вперед!», — написал Роналду в «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду.

«Аталанта» в 2 матчах набрала 4 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов УЕФА. «Манчестер Юнайтед» (3) – на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются «Янг Бойз» (3) и «Вильярреал» (0). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».