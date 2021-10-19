Гасперини — о «Манчестер Юнайтед»: мы будем играть с топ-командой, они не в кризисе

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт завтра, 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



«Мы научимся чему-то во время этого матча, как было в играх с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Клубы Премьер-лиги — это топ-уровень. Нас ждёт тяжёлая игра, но она даст нам возможность стать лучше.



Матч с «Манчестер Сити» (1:5) два года назад был тяжёлым уроком для нас. Здесь очень высокий уровень. Однако следующие две игры с «Юнайтед» не будут решающими для квалификации в плей-офф.



Мы знаем, что нас ждёт сложный матч, но это нормально, когда ты играешь на таком уровне. «Манчестер Юнайтед» хочет компенсировать поражение от «Лестер Сити», однако это другой турнир. Я смотрел игру с «Лестером», нужно принимать во внимание уровень соперника. Мы сыграем с топ-командой, и я не думаю, что они находятся в кризисе», — цитирует Гасперини Football Italia.



«Аталанта» в 2 матчах набрала 4 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов УЕФА. «Манчестер Юнайтед» (3) – на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются «Янг Бойз» (3) и «Вильярреал» (0). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».

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