Вратарь «Челси» Менди — о непопадании в список номинантов на «Золотой мяч»: это мотивирует

29-летний сенегальский вратарь «Челси» Эдуард Менди высказался о том, что не попал в список из 30 футболистов, претендующих на «Золотой мяч».



«Многие близкие люди, а также те, кого я даже не знал, написали мне, я был очень тронут. Я не ожидал подобной реакции. Это мотивирует меня работать дальше, продолжать завоёвывать титулы с клубом и сборной.



Считаю ли я это несправедливостью? Нет, я бы не использовал это слово. Это то, что мотивирует меня идти вперёд, работать и хорошо выступать на клубном уровне и за сборную», — цитирует Менди Daily Mail с ссылкой на Canal+.



Напомним, Эдуард получил приз лучшему вратарю сезона-2020/2021 по версии УЕФА. Также 29-летний сенегалец был признан лучшим голкипером сезона Лиги чемпионов — 2020/2021. Менди номинирован на приз имени Льва Яшина, вручающийся лучшему вратарю мира.