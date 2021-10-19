ФИФА сообщила национальным федерациям о планах проводить ЧМ раз в два года с 2026-го

ФИФА распространила по национальным федерациям документ, в котором сообщается о намерении проводить чемпионаты мира каждые два года, сообщает Cadena SER.

Изменения предлагается принять после чемпионата мира 2026 года. Кроме того, в письме ФИФА говорится о преимуществах нового календаря для сборных, согласно которым игроки будут проводить в сборных около 30 дней в год вместо 50. Организация также предложила сократить количество матчей в квалификациях ЧМ.

19 октября глава ФИФА Джанни Инфантино, ранее выступавший за проведение чемпионата мира каждые два года, рассказал, в чём заключаются основные преимущества этой идеи. По его словам, переход на 48 участников чемпионата мира начиная с 2026 года — это уже решённый вопрос, а проведение ЧМ раз в два года ещё обсуждается.