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Жезуш: «Бавария» — сильнейшая команда мира, но лучшие игроки у «ПСЖ»

Жезуш: «Бавария» — сильнейшая команда мира, но лучшие игроки у «ПСЖ»
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Главный тренер португальской «Бенфики» Жорже Жезуш поделился мнением о матче с «Баварией» в Лиге чемпионов.

«Мы знаем, кто наши соперники по группе. Завтра нам предстоит сыграть с командой, которую считают сильнейшей в мире. Я солидарен с этим мнением. Но не потому, что у неё лучшие игроки — лучшие спортсмены сейчас в «ПСЖ» — а потому, что у них есть баланс между технической и тактической работой, у них есть понимание, как играть в обороне и в атаке, отличающееся от представлений других клубов.

Убеждён, этот матч не закончится со счётом 0:0. Я совершенно уверен, что «Бавария» забьёт нам. Матчей, в которых она не забивала, ещё не было. В матче, в котором мы иногда будем в очень тяжёлой ситуации, нам хватит и одного очка», – приводит слова Жезуша Record.

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