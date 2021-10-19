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«Челси» предложит Маунту одну из самых высоких зарплат в клубе

«Челси» предложит Маунту одну из самых высоких зарплат в клубе
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Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт может продлить контракт с клубом. Об этом сообщает Coal.com.

Действующее соглашение англичанина с лондонцами действует до июня 2024 года. По нему он зарабатывает около € 80 тыс. в неделю. Это одна из самых низких зарплат среди футболистов синих. По новому контракту англичанин будет получать минимум в 2 раза больше.

Сообщается, что «Челси» хочет сделать 22-летнего игрока одним из самых высокооплачиваемых футболистов в клубе, предложив ему зарплату на уровне Кая Хаверца и Тимо Вернера. В данный момент руководство клуба также работает над продлением контрактов защитников Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена и Трево Чалобы.

Мэйсон Маунт является воспитанником «Челси». За основную команду игрок дебютировал в 2019 году.

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