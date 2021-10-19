«Шахтёр» — «Реал»: Винисиус забил второй мяч
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор увеличил преимущество своей команды в матче с донецким «Шахтёром». Счёт — 2:0 в пользу гостей, идёт второй тайм.
На 51-й минуте Винисиус в штрафной получил шикарный пас от Луки Модрича из глубины и с близкого расстояния ногой переправил мяч в сетку.
«Реал» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА. «Шахтёр» (1) – на 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Шериф» (6) и «Интер» (1). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
Встреча группы D проходит на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина), стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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