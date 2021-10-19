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«Интер» — «Шериф»: Видаль вывел хозяев вперёд

«Интер» — «Шериф»: Видаль вывел хозяев вперёд
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Сегодня, 19 октября, проходит матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Шериф». Встреча группы D началась в 22:00 по московскому времени. Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Шериф».

Нападающий «Интера» Эдин Джеко вырезал передачу на дальний угол вратарской, где Артуро Видаль подстроился под удар — мяч проскочил в ближний угол ворот под руками голкипера, выведя хозяев поля вперёд.

Встречу обслуживает нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Йоей Кой.

В первых двух матчах «Шериф» обыграл «Шахтёр» (2:0) и «Реал» (2:1). «Интер» проиграл «Реалу» (0:1) и сыграл вничью с «Шахтёром» (0:0). После двух туров «Шериф», который набрал 6 очков, возглавляет турнирную таблицу группы D, «Интер» (1) — третий. Второе место занимает «Реал» (3), четвёртое — донецкий «Шахтёр» (1).

Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур
19 октября 2021, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
3 : 1
Шериф
Тирасполь, Молдавия
1:0 Джеко – 34'   1:1 Тилль – 52'   2:1 Видаль – 58'   3:1 де Врей – 67'
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