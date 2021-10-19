Дубль Винисиуса помог «Реалу» разгромить «Шахтёр»

В матче 3-го тура Лиги чемпионов мадридский «Реал» разгромил донецкий «Шахтёр». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 5:0.
На 37-й минуте защитник «Шахтёра» Сергей Кривцов срезал мяч в свои ворота после флангового навеса Лукаса Васкеса. В начале второго тайма Винисиус Жуниор в штрафной получил шикарный пас от Луки Модрича из глубины и с близкого расстояния ногой переправил мяч в сетку. Спустя пять минут бразилец оформил дубль. Винисиус половину команды обыграл в чужой штрафной и с угла вратарской вколотил мяч в сетку. На 65-й минуте Родриго вколотил мяч в сетку метров с девяти после паса от лицевой Винисиуса. В добавленное время разгром украинской команды довершил Карим Бензема.
«Реал» набрал 6 очков и занимает второе место в таблице группы D. «Шахтёр» (1) — на последнем, четвёртом месте.
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