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Дубль Винисиуса помог «Реалу» разгромить «Шахтёр»

Дубль Винисиуса помог «Реалу» разгромить «Шахтёр»
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В матче 3-го тура Лиги чемпионов мадридский «Реал» разгромил донецкий «Шахтёр». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 5:0.

На 37-й минуте защитник «Шахтёра» Сергей Кривцов срезал мяч в свои ворота после флангового навеса Лукаса Васкеса. В начале второго тайма Винисиус Жуниор в штрафной получил шикарный пас от Луки Модрича из глубины и с близкого расстояния ногой переправил мяч в сетку. Спустя пять минут бразилец оформил дубль. Винисиус половину команды обыграл в чужой штрафной и с угла вратарской вколотил мяч в сетку. На 65-й минуте Родриго вколотил мяч в сетку метров с девяти после паса от лицевой Винисиуса. В добавленное время разгром украинской команды довершил Карим Бензема.

«Реал» набрал 6 очков и занимает второе место в таблице группы D. «Шахтёр» (1) — на последнем, четвёртом месте.

Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур
19 октября 2021, вторник. 22:00 МСК
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Кривцов – 37' (автогол)   0:2 Винисиус Жуниор – 51'   0:3 Винисиус Жуниор – 56'   0:4 Родриго – 64'   0:5 Бензема – 90+1'
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