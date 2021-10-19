«Атлетико» — «Ливерпуль»: Салах вывел красных вперёд с пенальти

Сегодня, 19 октября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде проходит матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Атлетико» — «Ливерпуль».
На 77-й минуте встречи судья Даниэль Зиберт поставил пенальти в ворота «Атлетико». Одиннадцатиметровый удар реализовал Мохамед Салах.
Ранее на 8-й минуте матча отличился Салах. На 13-й минуте Наби Кейта удвоил преимущество красных.
На 20-й минуте Гризманн с передачи Коке забил гол и сократил отставание «матрасников» в счёте. После просмотра момента с забитым мячом на VAR судья Зиберт засчитал взятие ворот.
На 34-й минуте встречи нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сравнял счёт в матче. Ему ассистировал Жоау Феликс.
На 52-й минуте арбитр удалил игрока «Атлетико» Антуана Гризмана за фол на форварде «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
Встречу обслуживает немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ему помогают ассистенты Рафаэль Фольтин и Лассе Кословски. Резервный рефери – Свен Яблонски.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Ливерпуль». В данный момент счёт – 3:2 в пользу красных.
«Ливерпуль» в 2 матчах набрал 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы B Лиги чемпионов УЕФА. «Атлетико» (4) – на 2-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Порту» (1) и «Милан» (0). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
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