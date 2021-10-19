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«Интер» обыграл «Шериф» в Лиге чемпионов

«Интер» обыграл «Шериф» в Лиге чемпионов
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Сегодня, 19 октября, проходил матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Шериф». Встреча группы D началась в 22:00 по московскому времени. Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Шериф». Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Нападающий «Интера» Эдин Джеко открыл счёт в матче. На 34-й минуте Артуро Видаль головой сделал скидку на дальний угол вратарской, откуда Джеко с лёта пробил в противоход вратарю. Затем полузащитник «Шерифа» Себастьян Тилль сравнял счёт. Тилль пробил со штрафного, закрутив мяч мимо стенки в дальний угол ворот.

После этого нападающий «Интера» Эдин Джеко вырезал передачу на дальний угол вратарской, где Артуро Видаль подстроился под удар — мяч проскочил в ближний угол ворот под руками голкипера, выведя хозяев поля вперёд. Затем защитник «Интера» де Врей увеличил преимущество хозяев поля, установив финальный счёт в матче.

Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Йоей Кой.

Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур
19 октября 2021, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
3 : 1
Шериф
Тирасполь, Молдавия
1:0 Джеко – 34'   1:1 Тилль – 52'   2:1 Видаль – 58'   3:1 де Врей – 67'
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