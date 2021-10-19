«Интер» обыграл «Шериф» в Лиге чемпионов

Сегодня, 19 октября, проходил матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Шериф». Встреча группы D началась в 22:00 по московскому времени. Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Шериф». Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.



Нападающий «Интера» Эдин Джеко открыл счёт в матче. На 34-й минуте Артуро Видаль головой сделал скидку на дальний угол вратарской, откуда Джеко с лёта пробил в противоход вратарю. Затем полузащитник «Шерифа» Себастьян Тилль сравнял счёт. Тилль пробил со штрафного, закрутив мяч мимо стенки в дальний угол ворот.

После этого нападающий «Интера» Эдин Джеко вырезал передачу на дальний угол вратарской, где Артуро Видаль подстроился под удар — мяч проскочил в ближний угол ворот под руками голкипера, выведя хозяев поля вперёд. Затем защитник «Интера» де Врей увеличил преимущество хозяев поля, установив финальный счёт в матче.

Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр — Йоей Кой.