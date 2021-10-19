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«Аякс» разгромил дортмундскую «Боруссию» со счётом 4:0

«Аякс» разгромил дортмундскую «Боруссию» со счётом 4:0
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Сегодня, 19 октября, проходил матч группового этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и дортмундской «Боруссией». Встреча состоялась в Нидерландах на стадионе «Йохан Круифф Арена». Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

На 11-й минуте нападающий немецкого клуба Марко Ройс забил автогол. Через 14 минут защитник амстердамцев Дейли Блинд после паса Себастьена Аллера увеличил преимущество хозяев. На 57-й минуте Антони после передачи Аллера забил 3-й мяч голландцев. Через 15 минут уже сам Аллер забил гол. Ему ассистировал Дейли Блинд.

Встречу обслуживала испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Ему помогали Иньиго Прието Лопес де Серайн и Анхель Невадо Родригес. Резервный арбитр — Хосе Мунуэра Монтера.

Лига чемпионов. Группа C. 3-й тур
19 октября 2021, вторник. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
4 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Ройс – 11' (автогол)   2:0 Блинд – 25'   3:0 Антони – 57'   4:0 Аллер – 72'
Комментарии
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