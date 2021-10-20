Гвардиола назвал матч с «Брюгге» одним из лучших в исполнении «Манчестер Сити»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Брюгге» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Это определенно была одна из наших лучших игр в еврокубках. Я просматривал «Брюгге» во время паузы на игры сборных. Я проанализировал много игр. Я знаю, что они хорошо сыграли с «ПСЖ». Мы сделали много пасов благодаря Фодену. У нас были скоростные игроки в обороне. Могли забить больше голов, у нас было много моментов. Все мы очень довольны своей игрой», – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Напомним, вчера состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Брюгге» — «Манчестер Сити». Встреча группы А прошла на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия), стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. Противостояние завершилось со счётом 5:1 в пользу гостей.