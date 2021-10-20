«Мы были злые». Джеко прокомментировал победу над «Шерифом»

Нападающий «Интера» Эдин Джеко поделился впечатлениями от победы в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Шерифом» (3:1).

«Мы были злые, потому что заслуживали гораздо большего в Риме. Важно было выиграть, имея в активе лишь одно очко в двух матчах. Теперь мы вернулись в борьбу в этой группе. Красивый гол? Иногда получается и такое. Но главное — победа», — приводит слова Джеко журналист Даниеле Мари.

Эдин Джеко открыл счёт в матче. На 34-й минуте Артуро Видаль головой сделал скидку на дальний угол вратарской, откуда Джеко с лёта пробил в противоход вратарю. Затем полузащитник «Шерифа» Себастьян Тилль сравнял счёт. Тилль пробил со штрафного, закрутив мяч мимо стенки в дальний угол ворот.



После этого Джеко вырезал передачу на дальний угол вратарской, где Артуро Видаль подстроился под удар — мяч проскочил в ближний угол ворот под руками голкипера, выведя хозяев поля вперёд. Затем защитник «Интера» де Врей увеличил преимущество хозяев поля, установив финальный счёт в матче.