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«Мы были злые». Джеко прокомментировал победу над «Шерифом»

«Мы были злые». Джеко прокомментировал победу над «Шерифом»
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Нападающий «Интера» Эдин Джеко поделился впечатлениями от победы в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Шерифом» (3:1).

«Мы были злые, потому что заслуживали гораздо большего в Риме. Важно было выиграть, имея в активе лишь одно очко в двух матчах. Теперь мы вернулись в борьбу в этой группе. Красивый гол? Иногда получается и такое. Но главное — победа», — приводит слова Джеко журналист Даниеле Мари.

Эдин Джеко открыл счёт в матче. На 34-й минуте Артуро Видаль головой сделал скидку на дальний угол вратарской, откуда Джеко с лёта пробил в противоход вратарю. Затем полузащитник «Шерифа» Себастьян Тилль сравнял счёт. Тилль пробил со штрафного, закрутив мяч мимо стенки в дальний угол ворот.

После этого Джеко вырезал передачу на дальний угол вратарской, где Артуро Видаль подстроился под удар — мяч проскочил в ближний угол ворот под руками голкипера, выведя хозяев поля вперёд. Затем защитник «Интера» де Врей увеличил преимущество хозяев поля, установив финальный счёт в матче.

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