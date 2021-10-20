«Мы были злые». Джеко прокомментировал победу над «Шерифом»

Нападающий «Интера» Эдин Джеко поделился впечатлениями от победы в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Шерифом» (3:1).
«Мы были злые, потому что заслуживали гораздо большего в Риме. Важно было выиграть, имея в активе лишь одно очко в двух матчах. Теперь мы вернулись в борьбу в этой группе. Красивый гол? Иногда получается и такое. Но главное — победа», — приводит слова Джеко журналист Даниеле Мари.
Эдин Джеко открыл счёт в матче. На 34-й минуте Артуро Видаль головой сделал скидку на дальний угол вратарской, откуда Джеко с лёта пробил в противоход вратарю. Затем полузащитник «Шерифа» Себастьян Тилль сравнял счёт. Тилль пробил со штрафного, закрутив мяч мимо стенки в дальний угол ворот.
После этого Джеко вырезал передачу на дальний угол вратарской, где Артуро Видаль подстроился под удар — мяч проскочил в ближний угол ворот под руками голкипера, выведя хозяев поля вперёд. Затем защитник «Интера» де Врей увеличил преимущество хозяев поля, установив финальный счёт в матче.
- 20 октября 2021
-
00:32
-
00:28
-
00:21
-
00:14
- 19 октября 2021
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:52
-
23:51
-
23:49
-
23:40
-
23:26
-
23:24
-
23:18
-
23:17
-
23:17
-
23:10
-
23:09
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:29
-
22:26
-
22:20
-
22:17
-
22:11
-
21:59
-
21:44
-
21:42
-
21:39
-
21:23
-
21:21
-
21:20
-
20:57