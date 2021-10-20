Андреа Пирло может возглавить «Сампдорию»

Руководство итальянской «Сампдории» может уволить главного тренера клуба Роберто Д'Аверсу. Об этом информирует Calciomercato.com.

Будущее 46-летнего специалиста во многом зависит от результата матча 9-го тура Серии А со«Специей», который состоится 22 октября. В число претендентов на должность нового тренера команды из Генуи входит Андреа Пирло, в прошлом сезоне работавший в «Ювентусе». Туринцы завершили сезон на четвертом месте в чемпионате Италии.



Сейчас «Сампдория» в восьми турах на старте сезона набрала всего шесть очков и в турнирной таблице Серии А идет в зоне вылета. В Серии А подопечные Роберто Д'Аверса одержали одну победу, потерпели 6 поражений и однажды сыграли вничью, суммарно забив 6 мячей и пропустив 17.