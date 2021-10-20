Экс-арбитр Итурральде прокомментировал эпизод с удалением Гризманна в матче с «Ливерпулем»
Поделиться
Бывший арбитр ФИФА Эдуардо Итурральде прокомментировал эпизод с удалением нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Теперь в футбольных правилах нет понятия намерение. Согласно правилам, это красная карточка, в наше время нельзя так идти в борьбу за мяч», — цитирует Итурральде AS.
Напомним, на 52-й минуте матча немецкий арбитр Даниэль Зиберт удалил нападающего Антуана Гризманна за фол на форварде «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
Матч «Атлетико» — «Ливерпуль» завершился победой красных со счётом 3:2. За мерсисайдский клуб дубль оформил Салах, ещё один мяч записал на свой счёт Наби Кейта. В составе «матрасников» дублем отличился форвард Антуан Гризманн.
Комментарии
- 20 октября 2021
-
02:05
-
01:55
-
01:44
-
01:33
-
01:22
-
01:00
-
00:47
-
00:45
-
00:32
-
00:28
-
00:21
-
00:14
- 19 октября 2021
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:52
-
23:51
-
23:49
-
23:40
-
23:26
-
23:24
-
23:18
-
23:17
-
23:17
-
23:10
-
23:09
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:29
-
22:26
-
22:20
-
22:17
-
22:11
Партнерский контент