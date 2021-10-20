Экс-арбитр Итурральде прокомментировал эпизод с удалением Гризманна в матче с «Ливерпулем»

Бывший арбитр ФИФА Эдуардо Итурральде прокомментировал эпизод с удалением нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».



«Теперь в футбольных правилах нет понятия намерение. Согласно правилам, это красная карточка, в наше время нельзя так идти в борьбу за мяч», — цитирует Итурральде AS.

Напомним, на 52-й минуте матча немецкий арбитр Даниэль Зиберт удалил нападающего Антуана Гризманна за фол на форварде «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Матч «Атлетико» — «Ливерпуль» завершился победой красных со счётом 3:2. За мерсисайдский клуб дубль оформил Салах, ещё один мяч записал на свой счёт Наби Кейта. В составе «матрасников» дублем отличился форвард Антуан Гризманн.