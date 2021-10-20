Винисиус: мне всего 21, и у меня ещё много времени, чтобы вырасти в великого игрока
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал свой дубль в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» (5:0).
«Мой второй гол? Я всегда стараюсь делать такие обводки, и они обычно у меня получаются… Но сделать это в важном матче может быть сложнее.
Мне всего 21 год, и у меня ещё много времени, чтобы вырасти в великого игрока. Но я упорно работаю, чтобы, даже если иногда у меня что-то не получается, появлялись и другие моменты. В этом сезоне я забил семь голов, что лучше, чем в прошлом сезоне, и это важно», — приводит слова Винисиуса пресс-служба УЕФА.
В матче 3-го тура Лиги чемпионов мадридский «Реал» разгромил донецкий «Шахтёр». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 5:0.
Новость по темеДубль Винисиуса помог «Реалу» разгромить «Шахтёр»
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