Винисиус: мне всего 21, и у меня ещё много времени, чтобы вырасти в великого игрока

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал свой дубль в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» (5:0).

«Мой второй гол? Я всегда стараюсь делать такие обводки, и они обычно у меня получаются… Но сделать это в важном матче может быть сложнее.



Мне всего 21 год, и у меня ещё много времени, чтобы вырасти в великого игрока. Но я упорно работаю, чтобы, даже если иногда у меня что-то не получается, появлялись и другие моменты. В этом сезоне я забил семь голов, что лучше, чем в прошлом сезоне, и это важно», — приводит слова Винисиуса пресс-служба УЕФА.

В матче 3-го тура Лиги чемпионов мадридский «Реал» разгромил донецкий «Шахтёр». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 5:0.