Симеоне не пожал руку Клоппу после матча Лиги чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не пожал руку наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу после матча Лиги чемпионов.

После матча Симеоне быстро убежал в подтрибунное помещение, проигнорировав Клоппа.

Встреча третьего тура группового этапа состоялась на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 3:2. По ходу встречи «Атлетико» отыгрался с 0:2, но всё равно проиграл «Ливерпулю».

Добавим, с 52-й минуте «Атлетико» играл в меньшинстве после удаления Антуана Гризманна.

«Ливерпуль» выиграл все три матча в Лиге чемпионов и единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, набрав 9 очков. «Атлетико», в свою очередь, занимает второе место, набрав 4 очка.

Ответная встреча между «Ливерпулем» и «Атлетико» состоится 3 ноября.