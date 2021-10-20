Симеоне не пожал руку Клоппу после матча Лиги чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не пожал руку наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу после матча Лиги чемпионов.
После матча Симеоне быстро убежал в подтрибунное помещение, проигнорировав Клоппа.
Встреча третьего тура группового этапа состоялась на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 3:2. По ходу встречи «Атлетико» отыгрался с 0:2, но всё равно проиграл «Ливерпулю».
Добавим, с 52-й минуте «Атлетико» играл в меньшинстве после удаления Антуана Гризманна.
«Ливерпуль» выиграл все три матча в Лиге чемпионов и единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, набрав 9 очков. «Атлетико», в свою очередь, занимает второе место, набрав 4 очка.
Ответная встреча между «Ливерпулем» и «Атлетико» состоится 3 ноября.
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