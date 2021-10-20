Мбаппе объяснил, почему он попросил Месси исполнить первый пенальти в матче с «Лейпцигом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал победу в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом» (3:2).

«В Лиге чемпионов сложно. Каждый матч тяжелый. Дома, на глазах у наших фанатов, мы стали лидерами группы, и это то, на чем мы должны сосредоточиться. Мы тоже играли неплохо. Я думаю, что были некоторые хорошие вещи, некоторые, возможно, не очень, но когда вы играете в хороших командах, всегда есть вещи, которые не так хороши. Почему сказал Месси пробить первый пенальти? Это нормально, это уважение. Он лучший игрок в мире, для него большая честь играть с нами, я всегда это говорил. Есть пенальти, он его берет, точка. На второй он сказал: «Бери ты».

«ПСЖ» набрал 7 очков и занимает первое место в таблице группы A. «РБ Лейпциг» (0) — на последнем месте.