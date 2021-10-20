Руководители Суперлиги разработали усовершенствованный план турнира

Руководители Европейской Суперлиги под предводительством «Барселоны», мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса» подготовили усовершенствованный план проведения турнира. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечает источник, ключевым изменением станет то, что команды будут разбиты на две лиги – высшую и низшую, в каждой из которых будет по 20 представителей. При этом соревнования будут открыты для всех европейских клубов, а не как было раньше – лишь для постоянных участников.

Сообщается, что не это будет отдельным обособленным турниром от соревнований под эгидой УЕФА. Суперлига теперь заявляет, что выступает за жёсткий контроль над расходами, чтобы запланированные изменения бюджетов оставались в правилах финансового фэйр-плей.

Напомним, Суперлига с участием 12 команд образовалась 19 апреля, но уже через два дня девять клубов объявили о выходе из соревнования.



7 мая УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов заплатит благотворительный взнос в размере € 15 млн на развитие футбола по всей Европе. Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.