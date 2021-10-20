Анчелотти – о победе над «Шахтёром»: «Реал» провёл идеальный матч

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о разгромной победе в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» (5:0).
«Моя команда заряжается большими амбициями, поэтому мы провели идеальный матч. После наших недавних неудач было жизненно важно подготовить ответ, и мы с этим справились. Мы сделали то, что обещали. Нам удалось сыграть на высоком уровне. Мы хорошо защищались, выглядели свежо и остро играли весь матч до конца.
Винисиус забил классный мяч, но голы стали результатом командных действий. Он молод. Он растёт и учится. Сейчас он полон уверенности. Но мне бы хотелось отметить всю команду», — цитирует Бензема пресс-служба УЕФА.
В матче 3-го тура Лиги чемпионов мадридский «Реал» разгромил донецкий «Шахтёр». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 5:0. «Реал» набрал 6 очков и занимает второе место в таблице группы D. «Шахтёр» (1) — на последнем, четвёртом месте.
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