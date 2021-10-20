«Спартак» — «Лестер Сити»: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы

Сегодня, 20 октября, московский «Спартак» встретится с «Лестер Сити» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча группы C пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».



Встречу группового этапа обслужит бригада судей из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Помогать ему будут ассистенты Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Аристотелис Диамантопулос.



«Спартак» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Лестер» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе С являются «Легия» (6) и «Наполи» (1).