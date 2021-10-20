Индзаги: «Интер» должен был забивать больше голов в матче с «Шерифом»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал результат матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Шерифом» (3:1).
«Мы сыграли так, как и должны были сыграть. «Шериф» добился побед в первых двух турах и прибыл на матч окрылённым. Матч выдался сложным, но создали мы действительно много моментов: трижды попали в каркас ворот, ещё три раза забили, а сколько помимо этого промахивались…
Многое нам ещё предстоит улучшить, но мы провели великолепную игру. Несколько ошибок допустили, пропуская острые контрвыпады «Шерифа», в котором собрался отличный состав. У нас впереди много работы, но смотреть игру этой команды интересно.
«Интер» должен был забивать больше голов. Особенно в первом тайме. Видаль всегда тренируется с энтузиазмом и стремится помочь. Артуро заслуживает всего, что произошло, так как всегда готов к этому и помогает команде с поистине мальчишеским энтузиазмом», — приводит слова Индзаги пресс-служба УЕФА.
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