Руй Витория обратился к футболисту «Лестера» перед матчем «Спартака» в Лиге Европы

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория обратился к защитнику «Лестера» Рикарду перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Европы.
«Был очень рад встретить Рикарду перед завтрашней игрой в Лиге Европы! Когда он был ещё очень юн, я говорил своим помощникам в «Витории Гимарайнш», что нам стоит выпускать его на поле уже сейчас, чтобы в будущем он не чувствовал давления. Затем он обрёл крылья и взлетел на вершину европейского футбола.
Я всегда очень рад увидеть своих бывших подопечных. Несмотря на то, что завтра мы будем по разные стороны баррикад бороться за три очка, я надеюсь, что ты будешь счастлив и успешен. Ты заслуживаешь этого, Рикарду!» — написал Руй Витория в своём «инстаграме».
Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Лестер Сити» состоится сегодня, 20 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 17:30 мск.
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