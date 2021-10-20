Руй Витория обратился к футболисту «Лестера» перед матчем «Спартака» в Лиге Европы

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория обратился к защитнику «Лестера» Рикарду перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Европы.



«Был очень рад встретить Рикарду перед завтрашней игрой в Лиге Европы! Когда он был ещё очень юн, я говорил своим помощникам в «Витории Гимарайнш», что нам стоит выпускать его на поле уже сейчас, чтобы в будущем он не чувствовал давления. Затем он обрёл крылья и взлетел на вершину европейского футбола.



Я всегда очень рад увидеть своих бывших подопечных. Несмотря на то, что завтра мы будем по разные стороны баррикад бороться за три очка, я надеюсь, что ты будешь счастлив и успешен. Ты заслуживаешь этого, Рикарду!» — написал Руй Витория в своём «инстаграме».



Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Лестер Сити» состоится сегодня, 20 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 17:30 мск.