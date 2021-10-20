«Спартак» — «Лестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 17:30

Сегодня, 20 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Лестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало матча — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Лестер». В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Встречу группового этапа обслужит греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Ассистенты — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. В роли резервного рефери выступит Аристотелис Диамантопулос.
«Спартак» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Лестер» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе С являются «Легия» (6) и «Наполи» (1).
- 20 октября 2021
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