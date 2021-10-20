Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бенфика» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Лестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 17:30

«Спартак» — «Лестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 17:30
Комментарии

Сегодня, 20 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Лестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало матча — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Лестер». В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Встречу группового этапа обслужит греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Ассистенты — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. В роли резервного рефери выступит Аристотелис Диамантопулос.

«Спартак» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Лестер» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе С являются «Легия» (6) и «Наполи» (1).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021