«Спартак» — «Лестер»: матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ»

Сегодня, 20 октября, «Спартак» встретится с «Лестер Сити» в матче группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Игра состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом обслужит матч «Спартак» — «Лестер Сити». В роли ассистентов выступят Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвёртый судья — Аристотелис Диамантопулос.
Московский «Спартак» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С Лиги Европы УЕФА. «Лестер» (1) — на 4-м месте. Лидером группы является «Легия», набравшая 6 очков. «Наполи» (1) расположился на 3-м месте.
- 20 октября 2021
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