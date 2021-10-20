Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бенфика» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Лестер»: матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ»

«Спартак» — «Лестер»: матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ»
Комментарии

Сегодня, 20 октября, «Спартак» встретится с «Лестер Сити» в матче группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Игра состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом обслужит матч «Спартак» — «Лестер Сити». В роли ассистентов выступят Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвёртый судья — Аристотелис Диамантопулос.

Московский «Спартак» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С Лиги Европы УЕФА. «Лестер» (1) — на 4-м месте. Лидером группы является «Легия», набравшая 6 очков. «Наполи» (1) расположился на 3-м месте.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021