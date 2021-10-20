Доменико Тедеско отказался возглавить «Герту»

Бывший главный тренер московского «Спартака», немецкий специалист Доменико Тедеско отклонил предложение «Герты» возглавить клуб, сообщает Sport Bild.



По информации источника, Тедеско провёл встречу со спортивным директором «Герты» Фреди Бобичем в одном из отелей Берлина. Стороны обсудили возможное назначение экс-тренера «Спартака», после чего Тедеско отклонил предложение берлинского клуба.



Напомним, 10 мая главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско попрощался с российскими болельщиками после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:1), который проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Это был последний домашний матч немецкого специалиста во главе красно-белых. После ухода Тедеско главным тренером «Спартака» стал португальский специалист Руй Витория.

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