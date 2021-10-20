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Доменико Тедеско отказался возглавить «Герту»

Доменико Тедеско отказался возглавить «Герту»
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Бывший главный тренер московского «Спартака», немецкий специалист Доменико Тедеско отклонил предложение «Герты» возглавить клуб, сообщает Sport Bild.

По информации источника, Тедеско провёл встречу со спортивным директором «Герты» Фреди Бобичем в одном из отелей Берлина. Стороны обсудили возможное назначение экс-тренера «Спартака», после чего Тедеско отклонил предложение берлинского клуба.

Напомним, 10 мая главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско попрощался с российскими болельщиками после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:1), который проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Это был последний домашний матч немецкого специалиста во главе красно-белых. После ухода Тедеско главным тренером «Спартака» стал португальский специалист Руй Витория.

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