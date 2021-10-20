«Зенит» — «Ювентус»: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов
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Сегодня, 20 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Зенит» — «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Ювентус». В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Встречу группового этапа обслужит бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером. Ассистенты — Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. В роли резервного рефери выступит Ален Бьери.
«Зенит» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов. «Ювентус» (6) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (3) и «Мальмё» (0).
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