«Вы нехороший человек». Юрген Клопп резко отреагировал на вопрос журналиста после матча ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп эмоционально отреагировал на вопрос австралийского журналиста после матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:2). По окончании встречи наставник мадридского клуба Диего Симеоне не пожал руку Клоппу. Журналист на пресс-конференции спросил Юргена, разозлило ли его поведение коллеги.

«Был ли я зол? Да ладно, я же не идиот. Я вообще не разозлился. Посмотрите на меня. Но вы хотите из всего этого сделать целую историю. Я хотел пожать ему руку, он этого не хотел. Я могу понять его поступок в тот момент. Он убегал в подтрибунное помещение.

Он эмоциональный человек, я тоже. А вот вы нехороший человек, потому что хотите сделать из этого историю. Говорите, что я был зол? Когда я был зол? Я сейчас злюсь из-за вашего вопроса», — цитирует Клоппа Mirror.

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Видеообзор матча «Уотфорд» — «Ливерпуль»