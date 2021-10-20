Вячеслав Малафеев: «Зенит» не должен проиграть «Ювентусу»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».
«Какой «Ювентус» сильнее — с Недведом и Дель Пьеро или с Кьезой и Дибалой? Очень сложно сравнить. Каждая команда имеет определенное преимущество. Возможно, «Ювентус» 2008-го был сильнее по именам. Особенно, после ухода Криштиану Роналду.
Сейчас в «Зените» больше иностранных футболистов, чем в 2008-м. Но это не имеет значения, ведь нужно оценивать уровень и силу игроков. Стоит судить по достижениям и результатам.
Волнительные ожидания. В чемпионате есть осечки, но «Зенит» играет достойно. «Зенит» не должен проигрывать несколько матчей подряд в чемпионате. Но, может, и к лучшему, что перед Лигой чемпионов были осечки. «Зенит» не должен проиграть «Ювентусу». Матч будет очень осторожным, с минимальным количеством голов», — цитирует Малафеева «Спорт день за днём».
Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Ювентус» состоится сегодня, 20 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск.
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