Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бенфика» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Трагедия, которую невозможно забыть». «Спартак» почтил память жертв давки в «Лужниках»

«Трагедия, которую невозможно забыть». «Спартак» почтил память жертв давки в «Лужниках»
Комментарии

«Спартак» почтил память жертв давки в «Лужниках», которая случилась в 1982 году во время матча с голландским «Харлемом».

«20.10.82. Трагедия, которую невозможно забыть. Вечная память тем, кто покинул нас в ту кровавую среду. Мы помним», — написали представители пресс-службы «Спартака» в своём «твиттере».

20 октября 1982 года — чёрная дата советского и российского спорта. Матч Кубка УЕФА между московским «Спартаком» и голландским «Харлемом» в «Лужниках» обернулся трагедией. Только по официальным данным, в давке на обледенелых ступенях трибуны C погибло 66 болельщиков, 45 — в возрасте от 14 до 19 лет. По неофициальным — жертв было гораздо больше. Информация о количестве жертв этой трагедии появилась в советской печати лишь семь лет спустя, в 1989 году.

«Тела складывали у памятника Ленину». Самый страшный матч «Спартака» «Тела складывали у памятника Ленину». Самый страшный матч «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021