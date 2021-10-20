«Трагедия, которую невозможно забыть». «Спартак» почтил память жертв давки в «Лужниках»

«Спартак» почтил память жертв давки в «Лужниках», которая случилась в 1982 году во время матча с голландским «Харлемом».
«20.10.82. Трагедия, которую невозможно забыть. Вечная память тем, кто покинул нас в ту кровавую среду. Мы помним», — написали представители пресс-службы «Спартака» в своём «твиттере».
20 октября 1982 года — чёрная дата советского и российского спорта. Матч Кубка УЕФА между московским «Спартаком» и голландским «Харлемом» в «Лужниках» обернулся трагедией. Только по официальным данным, в давке на обледенелых ступенях трибуны C погибло 66 болельщиков, 45 — в возрасте от 14 до 19 лет. По неофициальным — жертв было гораздо больше. Информация о количестве жертв этой трагедии появилась в советской печати лишь семь лет спустя, в 1989 году.
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