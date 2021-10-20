Паулу Фонсека может возглавить «Ньюкасл»
Поделиться
Бывший главный тренер «Шахтёра» и «Ромы» Паулу Фонсека может возглавить английский клуб, сообщает Sky Sports.
По информации источника, в услугах португальского специалиста заинтересован «Ньюкасл Юнайтед». Руководство английского клуба рассматривает кандидатуру Фонсеки на должность главного тренера. Напомним, португалец на данный момент не работает, поэтому заинтересованному в его услугах клубу не придётся платить компенсацию, чтобы заключить контракт.
На данный момент в качестве основных кандидатов на смену действующего главного тренера «Ньюкасла» Стива Брюса также рассматриваются наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард или Унаи Эмери, возглавляющий «Вильярреал».
Комментарии
- 20 октября 2021
-
12:45
-
12:44
-
12:41
-
12:24
-
12:14
-
12:14
-
12:12
-
11:55
-
11:51
-
11:42
-
11:41
-
11:33
-
11:25
-
11:21
-
10:57
-
10:54
-
10:37
-
10:30
-
10:30
-
10:23
-
10:01
-
10:01
-
09:40
-
09:37
-
09:27
-
09:26
-
09:22
-
08:48
-
08:30
-
04:53
-
03:18
-
03:05
-
02:05
-
01:55
-
01:44
Партнерский контент