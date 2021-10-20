Паулу Фонсека может возглавить «Ньюкасл»

Бывший главный тренер «Шахтёра» и «Ромы» Паулу Фонсека может возглавить английский клуб, сообщает Sky Sports.



По информации источника, в услугах португальского специалиста заинтересован «Ньюкасл Юнайтед». Руководство английского клуба рассматривает кандидатуру Фонсеки на должность главного тренера. Напомним, португалец на данный момент не работает, поэтому заинтересованному в его услугах клубу не придётся платить компенсацию, чтобы заключить контракт.



На данный момент в качестве основных кандидатов на смену действующего главного тренера «Ньюкасла» Стива Брюса также рассматриваются наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард или Унаи Эмери, возглавляющий «Вильярреал».

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