Tuttosport сравнил Дзюбу с Иваном Драго и назвал «Зенит» бразильским

Итальянское издание Tuttosport выпустило материал о «Зените» в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором санкт-петербургский клуб встретится с «Ювентусом». Статья вышла под заголовком «Бразильский «Зенит»: техника, организация и поиск голов».



«Это уже не тот «Зенит», который в 2012 году устроил переворот на трансферном рынке в Европе, заплатив € 55 млн за переход Халка из «Порту», но бразильское представительство в клубе осталось. В распоряжении Сергея Семака четыре бразильца: Дуглас Сантос, Вендел и Малком, которые играют фундаментальную роль в команде, а также драгоценный Клаудиньо. И стиль игры у «Зенита» бразильский, основанный на технике, организации и поиске голов.



Олицетворением русской идентичности команды Семака является 33-летний опытный нападающий Артём Дзюба. Этакий Иван Драго с его ростом в 197 см и весом в 97 кг. Дзюба и иранец Сердар Азмун воплощают тот бразильский стиль, которого придерживается «Зенит», — говорится в материале.



Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Ювентус» состоится сегодня, 20 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.