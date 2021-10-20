Tuttosport сравнил Дзюбу с Иваном Драго и назвал «Зенит» бразильским

Итальянское издание Tuttosport выпустило материал о «Зените» в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором санкт-петербургский клуб встретится с «Ювентусом». Статья вышла под заголовком «Бразильский «Зенит»: техника, организация и поиск голов».
«Это уже не тот «Зенит», который в 2012 году устроил переворот на трансферном рынке в Европе, заплатив € 55 млн за переход Халка из «Порту», но бразильское представительство в клубе осталось. В распоряжении Сергея Семака четыре бразильца: Дуглас Сантос, Вендел и Малком, которые играют фундаментальную роль в команде, а также драгоценный Клаудиньо. И стиль игры у «Зенита» бразильский, основанный на технике, организации и поиске голов.
Олицетворением русской идентичности команды Семака является 33-летний опытный нападающий Артём Дзюба. Этакий Иван Драго с его ростом в 197 см и весом в 97 кг. Дзюба и иранец Сердар Азмун воплощают тот бразильский стиль, которого придерживается «Зенит», — говорится в материале.
Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Ювентус» состоится сегодня, 20 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
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